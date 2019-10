Policiais federais e militares do Exército, prendem em flagrante dois homens transportando maconha em fundo falso de veículo

Na data de ontem (23), por volta de 21h, em uma ação conjunta, policiais federais do UOCS (Unidade Operacional de Cães de Serviço), junto com policiais federais da investigação de crimes fazendários e com militares do Exército, na BR277, Posto da PRF em Céu Azul/PR, prenderam dois indivíduos transportando maconha.

A droga estava escondida na fuselagem do carro, em um fundo falso. Estavam indo para Cascavel, segundo disseram.

O veículo foi apreendido, tendo sido o flagrante lavrado na Delegacia de Polícia Civil em Matelândia/PR.