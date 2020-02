Policiais apreendem um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai e veículo

Foz do Iguaçu/PR – Equipes da Polícia Federal e do COPE/Polícia Civil nesta terça-feira (04), por volta das 5h, em patrulhamento nas estradas vicinais na região de São Clemente (Santa Helena/PR), suspeitou de um local em que havia marcas de carros adentrando no interior da mata.

Em vistoria ao local, foram encontrados o veículo Audi A3, placas ARF 0503, carregado com caixas de cigarros paraguaios, além de várias caixas empilhadas em meio à mata.

A carga de cigarros e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP