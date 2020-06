Policiais apreendem produtos contrabandeados em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Por volta das 20h do dia 24/06, equipe composta por Policiais Federais, Militares do Exército Brasileiros e integrantes da FNSP em patrulhamento aquático no Rio Paraná, resultou na apreensão de duas embarcações de chapa de aço de fabricação artesanal e carga de contrabando transportadas pelas mesmas.

Durante a abordagem, os indivíduos escaparam pela mata existente. A carga transportada era de pneus, celulares, perfumes e cigarros.

As embarcações de carga de contrabando foram encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu.