Policiais apreendem embarcação com material contrabandeado em Itaipulândia

Por volta de 7h da manhã desse domingo (15),no âmbito da Operação Horus, foi apreendida uma embarcação carregada de eletrônicos contrabandeados.

A apreensão foi realizada pela Polícia Federal (PR e MS), COBRA/BPFRON, Polícia Rodoviária Federal, BOPE/PMMS, Força Nacional e pelo Exército Brasileiro, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas -MJSP.

Policiais em patrulhamento embarcado no Lago de Itaipu detectaram a passagem de uma embarcação do lado paraguaio para o lado brasileiro e foram ao seu encalço, conseguindo abordar a mesma já atracada em território nacional.

Na abordagem, foi constatado que a mesma estava carregada com volumes de produtos eletrônicos e seu piloto havia se evadido pela mata existente no local.

A embarcação e carga foram encaminhadas para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.