Polícia Rodoviária de Cascavel faz a maior apreensão de crack da sua história

Durante atividades de fiscalização e combate aos crimes fronteiriços a Equipe PRF da Unidade Operacional de Lindoeste abordou um veículo de turismo que seguia de Foz do Iguaçu com destino ao sul do país, utilizando como rota a BR 163. A abordagem ocorreu no perímetro urbano de Lindoeste.

O condutor de 42 anos morador da cidade de Foz do Iguaçu apresentou bastante nervosismo, fator que motivou uma fiscalização minuciosa nos diversos compartimentos do veículo. Após mais de uma hora de inspeção foi localizado um espaço oculto na sala de jogos, que escondia 10 tabletes de Crack, que totalizaram mais de 104 quilos da droga.

Após a apreensão o condutor revelou que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte e que achava ser celulares sem desembaraço aduaneiro.

A apreensão é a maior da história da PRF de Cascavel, cujo recorde até então eram 79 kg da droga.

Por ser uma droga potente e de alto valor agregado, normalmente é transportada em pequenas quantidades e normalmente ocultas em compartimentos de veículos de passeio.