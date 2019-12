Polícia Rodoviária apreende veículo furtado carregado com maconha na PR-180

Policiais Rodoviários Estaduais recuperaram na tarde desta quinta-feira (19), um veículo Citröen/ C4/Pallas carregado com quase 500kg de maconha na PR-180.

A ação aconteceu quando os policiais faziam um patrulhamento e o veículo Citröen/ C4/Pallas, passou em alta velocidade pela viatura o que gerou suspeita da equipe de serviço.

Foram acionados sinais sonoros e luminosos para fazer a abordagem, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga sentido a Juvinópolis. De imediato foi realizado o acompanhamento tático, o condutor adentrou ao distrito de Juvinópolis em direção a vias rurais e abandonou o veículo tentando fugir do local, mas em buscas nas proximidades foi efetuada a prisão do homem.

Em vistoria no interior do veículo foi encontrado no porta malas e nos bancos, 26 volumes de substância análoga à maconha que após contabilizados totalizaram 472,100 quilos.

Após consulta no sistema foi verificado que o veículo era produto de furto na cidade de Curitiba em 18/10/2019. Após a confecção da documentação no Posto de Cascavel, o veículo foi encaminhado juntamente com a droga e o indivíduo para a 15ª SDP de Cascavel, para os procedimentos cabíveis.