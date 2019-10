Polícia Rodoviária apreende maconha em carro na PR-180 no oeste

Policiais rodoviários da 3ª Cia do BPR (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreendeu 4,250 kg de maconha na tarde dessa segunda-feira (14) durante uma fiscalização na Rodovia Estadual, PR-180, perímetro urbano de Cascavel.

A apreensão ocorreu quando os policiais deram ordem de parada ao condutor de um veículo VW/ Gol de cor branca com placas de Rio Bonito do Iguaçu-PR. O motorista não obedeceu a ordem e empreendeu em fuga, a equipe realizou acompanhamento tático por aproximadamente 4km, quando avistou o veículo já abandonado a margem da pista, realizado buscas no veículo foi encontrado no interior do porta malas 32 sacos de uma substância análoga a maconha.

A droga estava embalada a vácuo e após ter sido pesada totalizou a quantia de 14,250 quilogramas. Foram realizada buscas nas imediações no intuito de localizar o condutor, mas ele não foi encontrado.

O veículo e a droga foram encaminhados para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para as medidas cabíveis.