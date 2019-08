Polícia recupera Container furtado avaliado em R$ 25 mil

Policiais da 15ª SDP recuperaram hoje um Container parte das instalações de uma lanchonete desativada, avaliado em R$ 25 mil, cujo furto foi registrado no dia na última segunda-feira. A vitima registrou ocorrência nesta delegacia, colaborando com informações que levaram a localização do Container, em uma empresa localizada no bairro Santa Felicidade. O proprietário da empresa, terceiro de boa fé, comprovou que a compra foi realizada dentro de procedimentos formais legais. O produto do furto foi apreendido, permanecendo ainda sob a responsabilidade do comprador, à disposição da vitima. Diligências seguem seu curso para localização do vendedor, vez que já foi identificado, a fim de se apurar cabalmente a prática criminosa.