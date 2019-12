Polícia realiza operação conjunta na fronteira com a Argentina capturando foragido e recuperando veículo

Foz do Iguaçu/PR – Durante esta última terça-feira (03), foi realizada uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar, Força Nacional e Gendarmeria Nacional Argentina no combate à criminalidade na fronteira comum entre os municípios de Santo Antônio do Sudoeste/PR e San Antonio, na Argentina.

Como resultado das ações de policiamento realizadas na fronteira, foi localizado um veículo VW Gol, placas CBY-3170, de Francisco Beltrão/PR, abandonado em uma área de mata no lado argentino da fronteira, o veículo foi apreendido pela Gendarmeria Argentina.

No lado brasileiro, foi localizado um homem de 27 anos, nacionalidade brasileira, com um Mandado de Prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em aberto. Em desfavor desta mesma pessoa também há um outro processo na Justiça Federal por tráfico de drogas em andamento.

Após a captura do foragido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio do Sudoeste/PR, onde foram realizados os procedimentos legais.