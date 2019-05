Polícia prende passageira de ônibus com 42 quilos de droga

Uma ação realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nessa quinta-feira (30), levou a prisão de uma mulher de 22 anos e apreensão de 40kg de maconha em um ônibus em Guaíra.

A ação aconteceu por volta das 12h no Posto PRF, no km 561 da BR 272, no município de Guaíra/PR, enquanto uma equipe da PRF fiscalizava um ônibus da empresa Viação Umuarama, linha Guaíra/PR – Assis Chateaubriand/PR.

No veículo foi localizado em posse de uma passageira de 22 anos, uma bolsa e uma mala com 40kg de machona e 2kg de Haxixe.

A passageira procedente da cidade de Guarapari/ES, informou que pegou a droga no município de Guaíra/PR e a levaria até Londrina/PR.

Diante dos fatos foi constatado a ocorrência do delito de tráfico de drogas, sendo encaminhada à Polícia Civil de Guaíra/PR para os demais procedimentos legais cabíveis.