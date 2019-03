Polícia prende paraguaio com carro roubado em 1998

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou na tarde desta segunda-feira (18), na BR-277 município de Foz do Iguaçu/PR, Aduana sentido Brasil-Paraguai, um veículo Fiat Pálio de cor verde com placas paraguaias.

No veículo estava um motorista paraguaio de 29 anos que afirmou ter adquirido o veículo há cerca de dois anos no Paraguai pelo valor de sete mil reais e apresentou o documento paraguaio do veículo.

Porém, ao realizar consulta do número do chassi no SERPRO, a equipe constatou que o automóvel é licenciado no Brasil no município de Salto /SP, com a placa CIW5219, e possui declaração de roubo na data de 04/02/1998 naquela cidade.

Foi dada voz de prisão ao condutor e encaminhado à 6ª SDP, juntamente com o veículo. Valor de mercado do veículo: R$ 7.665,00.

Enquadramento(s): receptação