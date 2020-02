Polícia prende foragido internacional em Santo Antônio do Sudoeste

Foz do Iguaçu/PR – Após dias de vigilância contínua na fronteira, foi preso na manhã desta segunda-feira (03) em Santo Antônio do Sudoeste/PR, o empresário argentino apontado em investigações da Polícia Federal, como o maior distribuidor de “Lança Perfume” da fronteira entre Brasil e Argentina.

Foragido com Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal de Francisco Beltrao/PR pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, era procurado há mais de 10 anos e foi preso ao entrar no território brasileiro na manhã desta segunda-feira em ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Força Nacional.

Ele responde a vários processos criminais pelo crime de tráfico de drogas em razão da suspeita de ser o responsável pelo envio de grandes quantidades de “Lança Perfume” da Argentina para o Brasil nos últimos 15 anos, sempre pela região de Santo Antônio do Sudoeste/PR, chegando a ser apelidado por criminosos como “Rei do Lança”.

Além do cumprimento do mandado de prisão, foi apreendido com o foragido uma camionete do ano de 2019, 50 mil pesos argentinos e R$ 2 mil.

O preso e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Sudoeste/PR aonde ficará à disposição do Poder Judiciário.

A captura do homem foi resultado da ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e Força Nacional no enfrentamento à criminalidade na fronteira Sudoeste paranaense com a Argentina.