Polícia prende autor de roubo em área rural de Cascavel

Em ação de combate à roubos, equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel prenderam nessa quinta-feira (25), um homem de 30 anos, acusado de roubo em uma propriedade rural em São Salvador. O homem foi encontrado em sua residência na Rua Lisboa, bairro Cascavel Velho.

A prisão se deu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, e de prisão preventiva que apuram um roubo praticado no dia 24 de junho, em uma propriedade rural na Linha São Brás, região do Distrito de São Salvador, interior de Cascavel.

Na ocasião, dois homens armados renderem as vítimas, todos da mesma família, e, sob ameaça de arma de fogo, roubaram celulares, dinheiro e outros objetos.

O GDE realizou diligências investigativas, quando encontrou dois celulares produtos do roubo, um casal foi preso por receptação. Através da prisão as equipes policiais identificaram um dos autores do roubo e a prisão preventiva do mesmo foi expedida.

No cumprimento aos mandados, hoje foram realizadas buscas na residência do investigado, sendo localizado no interior da mesma dois tabletes e outro pedaço menor, todos de maconha, que importaram em 2,030 kg (dois quilos e trinta gramas), e uma balança de precisão, cuja propriedade foi assumida pelo investigado.

Outros objetos, como celular, foram apreendidos para averiguações. Em razão dos fatos, foi dado o cumprimento aos mandados respectivos, sendo o investigado conduzido para a 15ª SDP (Subdivisão Policial), sendo também autuado por tráfico de drogas, recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Diligências seguem em curso para localização e identificação de outros envolvidos, e completo esclarecimento do roubo.