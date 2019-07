Polícia Militar promove 1º Simpósio de Operações Policiais Militares de fronteira

Integrantes da Polícia Militar de todo o Paraná participam do 1º Simpósio de Operações Policiais Militares de Fronteira, nesta quinta-feira e sexta-feira (25 e 26), em Foz do Iguaçu. O foco é discutir estratégias e procedimentos integrados entre as forças estaduais e federais de segurança pública para levar mais segurança e ordem à região de fronteira.

A abertura do evento será nesta quinta, às 8h30, com a presença do secretário de Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, e do comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos.

O encontro será na Superintendência da Polícia Federal de Foz e terá a participação do promotor de justiça de Mato Grosso do Sul, Élcio Félix D’Angelo; do integrante da Receita Federal, Neri Antônio Parcianello; do comandante do BPFron, tenente-coronel Sanson, e do juiz federal Gustavo Chies Cignachi.

SERVIÇO

Data da abertura: Quinta-feira (25)

Horário: 8h30

Local: Salão Nobre da Superintendência da Polícia Federal de Foz do Iguaçu

Av. Paraná, 3471 – Jardim Polo Centro

Informações: Assessoria de Imprensa da PM – 3304 4721 / 3304 4720.