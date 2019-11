Polícia Militar prende nove pessoas por tráfico e roubo no oeste

Na noite dessa segunda-feira (4), policiais militares o 19º Batalhão realizaram uma grande operação em toda sua área, resultando na prisão de nove pessoas, sendo cinco por tráfico de entorpecentes em duas ocorrências distintas e outras quatro pessoas por furto e roubo de veículo, também em duas ocorrências diferentes.

Em Guaíra, ao realizar a abordagem de um veículo, que havia empreendido fuga das equipes policiais, foram localizados 800 gramas de substância análoga à maconha e foram presos os quatro ocupantes do veículo pelo crime de tráfico de drogas. Em Toledo, a Rotam do 19º BPM realizou a prisão de um indivíduo também por tráfico, com uma quantidade de 490 gramas de cocaína.

Ainda em Toledo, durante a operação foram realizados bloqueios em vias da cidade, com apoio da Guarda Municipal, que resultaram em 57 autos de infração, mais de 30 veículos removidos e a constatação de 12 condutores sem CNH. Também em Toledo, foram recuperados pela rádio patrulha dois veículos, um automóvel e uma motocicleta, produtos de furto. Em Marechal Cândido Rondon, uma motocicleta recém furtada foi recuperada e uma pessoa foi presa.

Em Palotina, três indivíduos que participaram de um roubo à residência em Terra Roxa foram localizados e presos em ação conjunta com policiais da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), além de um simulacro de pistola e um revólver cal. 38 com seis munições, também foram apreendidos com o trio diversos objetos que haviam sido subtraídos das vítimas.

Outras operações como esta já foram realizadas na área do 19º batalhão e vem trazendo diversos resultados positivos, proporcionando à sociedade uma maior sensação de segurança e evidenciando a eficiência do trabalho dos policiais militares em todas as companhias da unidade.