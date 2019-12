Polícia Militar lança Operação Verão Costa Oeste e aplicativo 190

A partir das 16h desta sexta-feira (20), no balneário de Santa Helena será realizado o lançamento da Operação Verão Costa Oeste, a qual ficará responsável pelo policiamento nos balneários de dezembro até o final do carnaval, em 2020. No mesmo dia também será lançado o Aplicativo 190 na área de abrangência do 19º BPM.

Serão 23 municípios contemplados com essa ferramenta facilitadora do acionamento da Polícia Militar. Os cidadãos terão a opção de baixar o app “190 PR”, na Aplle Store e Google Play, para acionamento da Polícia Militar do Estado do Paraná, sendo necessário um cadastro com os dados do solicitante, acesso à internet e a opção do GPS ativado.

O cidadão poderá direcionar a natureza de sua ocorrência, como “barulho/perturbação”, “violência doméstica”, “trânsito” e “outros”. Poderá também, acompanhar o andamento de sua ocorrência, desde o despacho da viatura pelo COPOM até a chegada no local da equipe policial, além ainda, de poder acrescentar até duas imagens e um vídeo de até 10 segundos no próprio aplicativo para relatar o que está acontecendo no local da ocorrência. A ferramenta visa dar acessibilidade aos portadores de deficiência auditiva e também, uma alternativa ao telefone “190”.

Municípios abrangidos: Toledo, Ouro Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Mercedes, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, Guaíra, Nova Santa Rosa, Assis Chateaubriand, Tupãssi, Jesuítas, Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, Nova Aurora, Cafelândia, Palotina, Maripá, Terra Roxa, Santa Helena, Diamante do Oeste e São José das Palmeiras.