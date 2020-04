Polícia Militar encontra 47 porções de maconha dentro de churrasqueira

Durante uma ocorrência de tráfico de drogas, que aconteceu por volta das 22h dessa segunda-feira (27), a Polícia Militar (PM) encontrou 47 porções de maconha dentro de uma churrasqueira. A apreensão aconteceu na Rua Caetano Roberto Panarotto, no bairro Santo Antônio, em Chapecó-SC.

Segundo a PM, durante rondas pelo bairro, um adolescente, de 16 anos – já conhecido no meio policial – foi abordado. No bolso do suspeito, os policiais encontraram duas porções de maconha.

Em sequência, a PM se deslocou até a residência em que o suspeito mora com a mãe, que autorizou a realização de buscas no local. A maconha, que totalizou 525 gramas, foi encontrada escondida na churrasqueira junto com uma balança de pressão.

Já em buscas no quarto do suspeito, os policiais encontraram 3.8 gramas de crack, fracionadas em 21 pedras, e R$100. O Canil foi acionado para procurar mais substâncias ilícitas, mas nada foi encontrado. O suspeito e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

