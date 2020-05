Policia Militar desmantela quadrilha de traficantes em Cascavel

A operação da Polícia Militar de Cascavel que desmantelou uma quadrilha que atuava na venda de entorpecentes no município, foi realizada nesta segunda-feira(25). Informações foram repassadas aos militares e indicavam que na rua Terra Roxa, no bairro da Região do Lago, ocorria a traficância de drogas. Ao chegar no local, os policiais realizaram a abordagem de um jovem de 18 anos e com ele foi localizado uma porção de maconha.

Durante buscas, os policias localizaram dentro de uma geladeira – no estabelecimento comercial – 45 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 45 quilos do entorpecente. Durante a operação, um veículo GM/S10, cujo interior estavam um homem de 21 anos, condutor do veículo, e o passageiro de 24 anos que portava uma pistola Girsan, calibre 9mm com a numeração suprimida, além de um carregador com 15 munições e outro sobressalente.

As residências dos envolvidos e dos demais integrantes do grupo foram vistoriadas. Durante as buscas, os militares encontraram 57 munições calibre 9mm da marca luger, 15 munições calibre 223 da marca winchester, uma bandoleira para porte de fuzil, 40 munições de calibre 7.62, uma porção de maconha, 93,9 gramas de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, além de celulares e um caderno com anotações da venda de drogas. Um veículo Hiunday/Creta, pertencente a um dos envolvidos, foi consultado via sistema e constatado como sendo produto de roubo, ocorrido no estado do Rio de Janeiro no dia 08 de abril, conforme boletim de ocorrência. Um caminhão da marca Iveco de cor branca, também foi encaminhado à delegacia, já que seu proprietário não soube informar a sua procedência. Aos policiais os criminosos informaram ser faccionadas do Comando Vermelho.

Cinco pessoas foram presas e encaminhadas à 15ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis. A droga, a arma, as munições, os objetos e os veículos foram apreendidos e ficaram à disposição da justiça. Participaram da ocorrência, policiais militares do Pelotão de Choque do 6º BPM e do 5º Comando Regional da Polícia Militar.