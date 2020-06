Polícia Militar através da Operação Hórus apreende oito caixas de cigarros contrabandeados

Nesta quinta-feira (04), A Policia Militar em mais uma ação da Operação HÓRUS durante o patrulhamento no município de Marechal Cândido Rondon, avistaram um veículo Fiat/Uno vivace que levantou suspeita da equipe policial. De imediato foi tentado a abordagem através de sinais sonoros e luminosos, sendo de pronto atendida.

Durante verificação no veículo foi constatado que estava carregado de cigarro de origem estrangeira. O condutor informou que pegou os cigarros em Guaíra e levaria para cascavel, e com ele foi encontrado R$ 1.277. No veículo foram encontradas oito caixas de cigarros de origem estrangeira sem o desembaraço aduaneiro

Diante dos fatos o condutor, o veículo e os ilícitos foram encaminhados à Polícia Federal de Guaíra para as providências legais.

Está ação causou um prejuízo de aproximadamente R$ 40.000,00 aos criminosos envolvidos.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização e defesa. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.