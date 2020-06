BPFron apreende cem pacotes de cigarro junto com 18 mil reais em dinheiro

No início desta madrugada (15), Policiais Militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) em mais uma ação da Operação HÓRUS, realizavam patrulhamento na cidade de Foz do Iguaçu, quando avistaram um veículo saindo do bairro em alta velocidade o que despertou suspeita por parte dos PMs que realizaram aproximação na tentativa de abordagem, momento em que o veículo fez o retorno e tentou fugir iniciando um rápido acompanhamento tático, logo sendo interceptado.

O carro estava sendo conduzido por um senhor acompanhado de uma passageira, a qual é a proprietária do veículo. Ao ser realizada revista pessoal foi encontrado na posse da passageira a quantia de 18 mil reais ao ser questionada ela afirmou que o dinheiro era seu.

Durante busca foi constatado que o veículo estava carregado com mercadorias vindas do Paraguai (cem pacotes de cigarros, dois volumes de cosméticos, 1140 unidades de Minoxidil, 7 celulares e uma televisão) que a proprietária afirmou que teria passado pelo Rio Paraná por um porto clandestino.

O veículo carregado com as mercadorias e o dinheiro foram encaminhados até a Receita Federal. O condutor e passageira acompanharam a contagem do dinheiro e todo o procedimento de lacração do veículo na Receita Federal do Brasil .

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Disque Denúncias do BPFRON

Whatsapp +55 (41) 9106-6815