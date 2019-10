Polícia indicia rapaz que levava em jet ski cascavelense que morreu afogada

Foi confirmada na tarde de ontem (28) a identidade do corpo encontrado pela manhã às margens do Rio Paraná, em Altônia, noroeste do Estado. Após 17 dias de buscas, o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de Beatriz Matiello, de 15 anos, que morava em Cascavel. Ela estava desaparecida desde 11 de outubro, quando caiu de um jet ski na Vila Iara, que fica em Altônia.

Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros eram auxiliadas por uma associação de pescadores de Guaíra e voluntários. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso e por isso a remoção do corpo não foi imediata.

A Polícia Civil indiciou um rapaz de 23 anos, que mora em Altônia, e que conduzia o jet ski com a jovem, por homicídio doloso, omissão de socorro e fornecer bebida alcoólica a adolescente.

Segundo uma amiga de Beatriz, as duas tinham conhecido o rapaz horas antes e a adolescente pediu para dar uma volta de jet ski. No meio do rio, os dois caíram na água. Ela não usava colete salva-vidas e não sabia nadar. O rapaz conseguiu voltar ao jet ski, mas fugiu sem prestar socorro. Ele se apresentou à polícia uma semana depois de iniciadas as buscas.