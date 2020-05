Policia Federal troca tiros com contrabandistas e embarcação carregada com cigarros naufraga

O enfrentamento aconteceu na madrugada desta quinta-feira(28) no interior do município de Mercedes durante ação de equipes da Operação Hórus.

Segundo a Polícia, equipes policiais patrulhavam a zona rural do município de Mercedes, região de fronteira com o Paraguai e visualizaram presença de um caminhão atolado na barranca com grande quantidade de caixas de cigarros paraguaios no chão e iniciaram procedimento de aproximação silenciosa ao Porto Clandestino.

Na tentativa de abordagem aos indivíduos que se encontravam no local, uma grande correria se iniciou no Porto clandestino e os contrabandistas conseguiram empreender fuga pela mata ciliar fechada, não sendo encontrados.

Ainda conforme as informações da Polícia, em desdobramento da apreensão, os policiais seguiram realizando buscas na localidade para realizar a prisão dos envolvidos, momento em que criminosos começaram a desferir disparos de arma de fogo para facilitar a fuga de duas embarcações (que estavam escondidas nas margens do lago de Itaipu) ao Paraguai, o que obrigou pronta resposta das forças policiais envolvidas.

Após o confronto, uma das embarcações naufragou em virtude dos disparos recebido e parte do carregamento ilícito ficou à deriva.

No total foram apreendidos duas embarcações artesanais de médio porte, um caminhão Mercedes-Benz 1113 carregados com aproximadamente 400 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, prejuízo de aproximadamente R$ 1.000.000,00 aos contrabandistas.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.