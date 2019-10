Polícia Federal suspende o atendimento nesta sexta-feira

Curitiba/PR – A Polícia Federal informa que no dia 1º de novembro, das 14h às 17h haverá suspensão do atendimento ao público na Superintendência Regional em Curitiba/PR.

A suspensão se dará em razão da inauguração da Delegacia Modelo de Investigação e Análise Financeira da Superintendência Regional, agendada para ocorrer a partir das 15h do dia 1º de novembro de 2019 (sexta-feira), oportunidade em que será realizada uma apresentação do projeto no Auditório e na sequência será celebrada uma cerimônia de descerramento de placa alusiva à Delegacia Modelo, e que por este motivo haverá circulação de autoridades convidadas na área interna da Superintendência Regional no período das 14h às 17h.

Em virtude do evento faz-se necessária a adoção de medidas de segurança especiais para manutenção da ordem e a segurança de todos os servidores e convidados.

Após às 17h será restabelecido o atendimento normal ao público.

Projeto

O projeto foi idealizado para que a delegacia modelo possa institucionalizar boas práticas de sucesso investigativo, com trabalho na plataforma de inquérito digital e-pol, na busca de uma atuação com menos burocracia e mais integração e efetividade na alocação dos recursos investigativos.

Destaca-se a formação de um Laboratório em parceria com os peritos e outras áreas de inovação da PF para o desenvolvimento e emprego de novas tecnologias nas áreas de Big Data e Business Intelligence, que contribuem significativamente na velocidade e qualidade das análises policiais nos casos complexos de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Há um esforço para que haja padronização de ações, de conhecimento técnico, de tratamento de dados e rotinas básicas relacionadas a crimes financeiros e de corrupção. Com capacitação e treinamento em casos reais, difusão de tecnologias, convênios e promoção de intercâmbio com as demais unidades da Polícia Federal no Brasil.

