Policia Federal prende quadrilha acusada de roubo e outros crimes na fronteira

A Polícia Federal prendeu na tarde desta terça-feira(22), quatro indivíduos pela prática do crime de roubo qualificado e associação criminosa.

A prisão ocorreu na Avenida General Meira, no exato momento em que três criminosos, em um Celta, abordavam a vítima, um comprista que levava produtos eletrônicos avaliados em R$ 10.000,00.

A Polícia Federal acompanhava a movimentação do grupo e da vítima e atuou para impedir o crime.

Com o trio foram encontrados uma submetralhadora calibre .40, um pé-de-cabra e diversos objetos conhecidos como “Miguelitos”, que são apetrechos utilizados para furar pneus de viaturas policiais.

Pouco depois os policiais federais prenderam um quarto envolvido que teria atuado como olheiro do grupo, repassando informações sobre a vítima e sua movimentação.

A Polícia Federal apura se a quadrilha está envolvida em outros roubos a compristas na região de Foz do Iguaçu.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante os presos serão encaminhados ao cárcere, ficando à disposição da Justiça Estadual.

CS/DPF/Foz do Iguaçu