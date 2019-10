Polícia Federal prende homem transportando cocaína em seu próprio corpo no Aeroporto de Foz do Iguaçu

Foz do Iguacu/PR – Por volta 10h deste sábado (26/10), um paraguaio de 24 anos foi preso ao tentar embarcar com 3,135 Kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

A droga estava toda escondida em seu corpo, amarrada em sua perna, sendo coberta pela calça que estava usando.

O passageiro foi abordado pela Polícia Federal, em fiscalização de rotina antes de realizar o check in.

Seu voo estava indo para Guarulhos com conexão em Zurich (Suíça) e tendo como destino final Bruxelas, na Bélgica.

O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.