Polícia Federal prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Céu Azul

WhatsApp Image 2020-06-05 at 07.52.51

WhatsApp Image 2020-06-05 at 07.52.51

Foz do Iguaçu/PR – Na noite dessa quinta-feira (04), policiais federais prenderam um homem por tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Céu Azul/PR.

Durante a operação, foi abordado um veículo com placas de Ariquemes/RO conduzido por motorista de aplicativo que transportava um passageiro e tinha como destino a cidade de Cascavel/PR.

O veículo foi fiscalizado com auxílio de cães detectores de entorpecentes, sendo que os animais indicaram a presença de droga na bagagem depositada no porta malas do automóvel.

No interior da mala de viagem foram encontrados 37 tabletes de substância análoga a maconha que levada à pesagem, totalizou 34,35 kg.

O indivíduo, que possui antecedentes criminais, disse que entregaria o entorpecente em Cascavel/PR e que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga.

Diante dos fatos, o homem de 38 anos e o entorpecente foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.