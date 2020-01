Polícia Federal prende homem com cocaína em ônibus interestadual em Céu Azul 

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quinta-feira (16), por volta de 21h30, em fiscalização de rotina na BR-277, altura do Posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul, equipes da Polícia Federal e cães de serviço da UOCS (Unidade Operacional de Cães de Serviço) prenderam um indivíduo com entorpecente em ônibus.

O ônibus em que ele se encontrava tinha como destino a cidade de Porto Alegre. A droga foi encontrada toda presa a seu corpo e, após ser pesada, totalizou 768 gramas de cocaína.

A ação foi realizada em conjunto com o CIOF (Centro Integrado de Operações de Fronteira).O flagrante foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Matelândia/PR.