Polícia Federal prende família com 19 kg de cocaína no Aeroporto Afonso Pena

A Polícia Federal prendeu três pessoas da mesma família na noite desse domingo (23) no Aeroporto Afonso Pena em Curitiba por tráfico de drogas.

Com apoio de servidores da Receita Federal, em trabalho de rotina de fiscalização de bagagens despachadas com uso do raio-X , foram encontradas bagagens carregadas com grande quantidade de substâncias orgânicas.

As bagagens foram separadas na presença dos passageiros que eram todos da mesma família trazendo inclusive uma criança de 2 anos, para disfarçar o transporte da droga.

A bagagem foi aberta para vistoria e logo se percebeu que estavam sendo levados muitos produtos de higiene pessoal, que se constatou estarem recheados com cerca de 19 quilos de cocaína.

O destino da droga era a Europa.

Três pessoas foram presas em flagrante e conduzidas para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR. O menor foi entregue aos cuidados de parente próximo.