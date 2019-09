Polícia Federal investiga grupo que comercializa ilegalmente “Pílula do Câncer”

A Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira (04) a Operação Placebo, visando desarticular um grupo criminoso que produz e introduz irregularmente no país, produto usado para fim terapeutico ou medicinal, à base de Fosfoetanolamina.

O medicamento não possui registro nos órgãos competentes, sendo sua introdução e venda em território nacional enquadrada como crime previsto no art.273, parágrafo 1o-B, inc. I , II, V e VI do Código Penal.

Policiais Federais cumprem três mandados de busca e apreensão em Curitiba expedidos pela 13ª Vara Federal local.

A investigação teve início a partir de denúncia recebida na Polícia Federal no Paraná. Perícia realizada no medicamento, no curso da investigação, não constatou a presença da substância fosfoetanolamina.