Polícia Federal faz a maior apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde de terça-feira (08) policiais federais aprenderam 247 kg de maconha durante fiscalização no setor de cargas do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR.

A carga estava escondida em 3 grandes caixas de madeira que haviam sido despachadas através de uma das empresas aéreas que atuam no local. As encomendas tinham como destino a cidade de Recife/PE.

No total foram apreendidos 247 kg de maconha embalados em tabletes. Para tentar iludir a fiscalização os criminosos camuflaram a carga ilícita escondendo-a sob ferramentas diversas.

Essa é a maior apreensão de drogas registrada no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Após a apreensão da droga a PF realizou diligências e conseguiu identificar o responsável pela remessa das caixas ainda durante a tarde.

O homem, de 20 anos, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.