Polícia Federal e Força Nacional apreendem mais de 500 kg de maconha na ilha Acaray

Foz do Iguaçu/PR – Na noite de ontem (09), em rotineiro patrulhamento embarcado no rio Paraná, policiais federais e militares da Força Nacional avistaram na ilha de Acaray, uma embarcação propulsada a remos em estado de abandono.

Na mesma, foram encontrados cerca de 20 fardos de maconha. Possivelmente, o condutor tenha se aproveitado da escuridão para se evadir pela mata da ilha ao escutar a chegada da embarcação policial.

Buscas foram realizadas no local, mas ninguém foi encontrado.

A embarcação e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à DPF/Foz do Iguaçu para as providências legais.

A pesagem total foi de 521,4 kg.