Polícia Federal deflagra Operação Pescador em Foz do Iguaçu e em Minas Gerais

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 04/06, a Operação Pescador, objetivando desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de armas e drogas e associações criminosas que se dedicam a crimes de roubo na região de Foz do Iguaçu/PR, especialmente de mercadorias na região de Vila Portes próximo a Ponte Internacional da Amizade.

A investigação iniciou depois de grande apreensão de maconha feita pela Polícia Federal no Rio Paraná e durou aproximadamente 11 meses, No decorrer desse período a Polícia Federal identificou diversos fatos criminosos praticados pelo grupo, realizando apreensões de munições de diversos calibres, de armas e de mais de meia tonelada de drogas trazidas do Paraguai para território brasileiro. Também no decorrer das investigações foram realizadas diversas prisões em flagrante de suspeitos de cometer assaltos em Foz do Iguaçu/PR.

Os integrantes do grupo levam uma vida totalmente dedicada ao crime, com uma extensa ficha criminal constando passagens por tráfico de drogas, roubos e até homicídio, embora atuem principalmente na região de Foz do Iguaçu/PR, foram identificados outros envolvidos nas atividades criminosas da organização também no Estado de Minas Gerais e em Ciudad del Este/PY.

No total foram expedidos pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu/PR 12 mandados de prisão preventiva, 03 mandados de prisão temporária, e 06 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos no Paraná e Minas Gerais. A deflagração contou com a participação de 30 policiais federais designados para dar cumprimento à ordem judicial.

Com base em tudo que foi apurado no Inquérito Policial os investigados serão indiciados e responderão judicialmente na medida da sua culpabilidade pelos crimes de organização criminosa, associação criminosa, roubo majorado, tráfico internacional de armas e drogas, associação para o tráfico e também corrupção de menores.

Dos mandados de prisão, sete já estavam presos e os mandados foram cumpridos no próprio presídio em que já se encontravam. O restante dos mandados foram todos cumpridos, com exceção de três, um em Minas Gerais e dois em Foz do Iguaçu, que não foram localizados.