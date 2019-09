Polícia Federal cumpre mandados em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã desse sábado (21) policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu cumpriram Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva expedidos pelo Juiz Federal da 5a Vara Federal de Foz do Iguaçu.

O alvo foi condenado no processo da Operação Bagre e encontrava-se foragido da Justiça após romper a tornozeleira eletrônica que usava.

A Operação Bagre foi deflagrada pela PF de Foz do Iguaçu em 2017 e desarticulou grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas na região da tríplice fronteira.