Polícia Federal apreende caminhão carregado de produtos contrabandeados no oeste

Foz do Iguaçu/PR – Por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira (21), equipe de policiais federais, no âmbito da Operação Hórus, realizando ronda preventiva nas estradas vicinais do município de São Miguel do Iguaçu/PR, interceptou um caminhão de pequeno porte, carregado com diversos volumes a mostra.

Logo foi constatado que o caminhão estava carregado com 15 volumes de cigarros Gudang Garan e 1 volume de eletrônicos, que foram contrabandeados do Paraguai pelo Lago de Itaipu.

Dois homens ocupavam o referido veículo, ambos brasileiros. Os dois foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Fazem parte da Operação Hórus: PF, PRF, Alfândega, PM (COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE/PC/PR, FNSP e EXÉRCITO BRASILEIRO, com o apoio da SEOPI/MJSP.