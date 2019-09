Polícia fecha serraria clandestina na fronteira com a Argentina

Uma serraria clandestina, funcionando sem as devidas autorizações legais para a industrialização de madeiras foi fechada nesta sexta-feira (27) no interior do município de Bom Jesus do Sul, fonteira com a Argentina em uma ação integrada da Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental e Força Nacional.

Os dois proprietários da serraria foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em Termo Circunstanciado de Infração Penal, tendo sido a serraria interditada até que seus proprietários providenciem a documentação necessária para seu funcionamento legal.Essa foi a segunda serraria clandestina fechada em ação integrada da Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental e Força Nacional no combate a crimes ambientais na fronteira com a Argentina.