Polícia faz operação de combate a crimes ambientais na fronteira com a Argentina

Foz do Iguaçu/PR – Durante operação nesta terça-feira (29/10), a Polícia Federal em conjunto com a Força Nacional desencadeou combate a crimes ambientais ao longo do Rio Iguaçu na fronteira com a Argentina.

As ações abrangeram o curso do Rio Iguaçu ao longo dos municípios de Capanema, Céu Azul e Serranópolis do Iguaçu, em um total de 32km de percurso do rio.

Como resultado das ações realizadas foram destruídas 3 embarcações artesanais clandestinas que se encontravam dentro do perímetro da unidade de conservação, também foram destruídos 4 anzóis de pesca, uma armadilha de pesca e 2 cevas.

CS/DPF/Foz do Iguaçu