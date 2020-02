Polícia do Paraguai investiga construção de túnel em Cidade do Leste

Microcentro de Cidade do Leste

A Polícia Nacional do Paraguai vistoriou um prédio em construção na manhã desta terça-feira (4) em busca de um túnel que estaria sendo construído no microcentro de Cidade do Leste. O procedimento foi realizado após a denúncia de dois cambistas.

Os trabalhadores ouviram ruídos estranhos durante a noite e no início da manhã de ontem próximo às instalações da ATC (Associação dos Trabalhadores de Câmbio), localizada na Avenida Monseñor Rodríguez.

Durante a fiscalização em um imóvel suspeito, os policiais não encontraram vestígios de escavação do túnel. Contudo, a denúncia é preocupante, considerando que na região existem vários bancos e grandes estabelecimentos comerciais.

“A reclamação é muito grave, então vamos ligar para os cambistas para prestarem depoimento. Se for verdade, é muito sério, porque existem muitas instituições financeiras e grandes empresas na área ”, informou a polícia.

Fonte: Portal da Cidade com ABC Color