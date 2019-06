Polícia diz que homicídio pode ter sido causado por comportamento de vítima

A Delegacia de Homicídios realizou na manhã dessa segunda-feira (03), uma entrevista coletiva sobre o assassinato de Josemar de Paula de 20 anos.

De acordo com a Delegada Raísa Vargas, responsável pela investigação, o crime pode ter sido causado pelo comportamento da vítima que sofria de esquisofrenia e tinha costume de entrar em residências e realizar pequenos furtos.

Ao lado do corpo que foi encontrado no sábado (1º), estava escrita a palavra “Rato”, que na linguagem dos criminosos significa “ladrão de vila”. Isso indicaria que o comportamento da vítima pode ter sido a causa do crime.

O último horário em que Josemar foi visto com vida foi por volta das 23h na residência dos pais. A polícia foi acionada na manhã seguinte ao crime.

De acordo com a polícia, a linha de investigação está avançada. Nenhum suspeito foi divulgado para não comprometer as investigações.