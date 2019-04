Polícia divulga nomes usados por estelionatários

Três pessoas foram presas na manhã de ontem em Cascavel e Toledo na terceira fase da Operação Vucetich, que investiga uma organização criminosa que fornecia carteiras de identidade falsas para foragidos da Justiça e também para viabilizar crimes de estelionato.

Nessa fase, a Polícia Civil identificou os três acusados que utilizavam RGs falsos para criar empresas falsas e dar golpes em agências bancárias e também na compra e na venda de veículos. O grupo agia no Paraná e em São Paulo.

O delegado da Divisão de Combate à Corrupção (DCCO), Rogerson Salgado, pede para que vítimas de possíveis golpes aplicados pelos acusados procurem a polícia: “Não temos ainda noção do número de golpes aplicados. As vítimas podem nos procurar aqui na Divisão de Combate à Corrupção em Cascavel. Para isso, vamos divulgando os nomes falsos usados: Luiz Alberto Lembke, Alberto Luiz Joner, Luiz Alberto Rosengold, Sandro Marcos Bressani e Marcio Luiz Bressani”.

O telefone da Divisão de Combate à Corrupção em Cascavel é (45) 3224-1876.

A polícia divulgou o nome das empresas criadas com os documentos falsos: Distribuidor Anchieta LTDA; Agro Joner Agropecuária Eirelli; Joner Transportes Rodoviários e Serviços LTDA; Mega Transportes e Participações S/A e Gold Transportes e Terraplanagem Eirelli.

Investigações continuam

As investigações seguem e novas fases não estão descartadas. Além das prisões, mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois veículos, computadores e celulares foram apreendidos. Os detidos podem responder pelos crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica e golpes de estelionato.

Os detidos cometeram os crimes com documentos falsos fornecidos por um funcionário da Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste que atuava na confecção de carteiras de identidade dentro do posto de atendimento do Instituto de Identificação daquele município.

Além de criar documentos falsos, ele inseria dados falsos no sistema para contribuir com os criminosos. Pelo menos 160 carteiras de identidades falsas teriam sido emitidas pelo acusado, que foi preso ainda na segunda fase da investigação.

Na primeira fase da operação, deflagrada em dezembro passado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de computadores, celulares e documentos na casa do servidor e no posto onde ele trabalhava, além de um escritório de contabilidade em Maringá.

Na segunda fase, realizada no dia 2 deste mês, foram cumpridos mandados de prisão do servidor de Rancho Alegre D’Oeste e outras quatro pessoas em Maringá que estariam usando os documentos falsos para criar empresas de fachada e aplicar golpes contra o Seguro Desemprego e o INSS.

A operação foi batizada de Vucetich em alusão ao argentino nascido na Croácia Juan Vucetich, que desenvolveu e colocou pela primeira vez em prática um sistema eficaz de identificação de pessoas com o registro de impressões digitais.