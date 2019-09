Polícia divulga imagens de suspeitos e alerta para furtos no transporte público de Cascavel

A Polícia Civil divulgou na manhã dessa terça-feira (3), imagens de suspeitos de furtos no transporte público de Cascavel. De Julho até agora já foram registrados 89 boletins de ocorrência de furtos no transporte público da cidade.

As vítimas na maioria são idosos entre 60 e 70 anos que notam a falta do cartão de crédito, documentos, celulares e objetos que estavam junto com os cartões.

Esses furtos podem ser com prejuízo ou não. O prejuízo só é constatado quando os bandidos já usaram o cartão para compras no comércio, transações bancárias como transferências e saques ou empréstimos consignáveis e de outra natureza.

A Polícia emitiu esse alerta já que o período de maior risco é na primeira quinzena do mês, quando ocorre o pagamento de salário, aposentadorias e outros benefícios.

Os policiais reforçam ainda para casos em que a senha é carregada junto ao cartão, já que os bancos não ressarcem eventuais prejuízos em transações feitas com senha. Esse é um período propício às ocorrências de furtos à pedestres na via pública, dentro de lojas, ou passageiros no interior de ônibus.

Veja a entrevista sobre o caso com a Delegada Anna Karyne Turbay Palodetto, da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel:

Cuidados

Evitem andar sozinhos.

É necessário maiores cuidados com documentos, dinheiro, cartões bancários.

Não deixem senhas junto com o cartão.

Transportem documentos, cartões ou dinheiro de forma mais segura.

Cuidado com bolsas à tiracolo.

Cuidado com mochilas ou bolsas transportadas nas costas.

Cuidado com bolsos rasos, em casaco, calça ou outra vestimenta.

Atentem para a velha recomendação de nossos pais “CUIDADO AO FALAR OU RECEBER AJUDA DE ESTRANHOS”. Mesmo em bancos, tenha certeza de que o atendente é funcionário daquele banco.

As imagens abaixo são de suspeitos de furto que utilizam cartões de vítimas para realizar compras e empréstimos: