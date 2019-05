Polícia detém casal com revólver de numeração raspada

Um casal foi detido com um revólver de numeração raspada durante uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-277 próximo à Ferroeste em Cascavel na manhã dessa quarta-feira (29).

O casal, um homem de 36 anos, e uma mulher de 39 anos, viajavam em um Corolla com placas de Balneário Camboriú-SC.

No interior do veículo, no console central, foi localizado um revólver calibre 38, com a numeração raspada, carregado com 06 munições. O homem informou que o revólver é de sua propriedade. Ele não tem porte de arma.

Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cascavel.