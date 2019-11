Polícia deflagra Operação Galileia em Goioerê e região

O Ministério Público do Paraná deflagrou nesta terça-feira (12), a Operação Galileia, voltada a coibir crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Goioerê, no Centro-Ocidental do estado. Foram presas cinco pessoas, todas em flagrante, e cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

As investigações são conduzidas pela 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, com apoio das Polícias Militar e Civil. Os alvos da operação são investigados como possíveis responsáveis pelo tráfico nos municípios que integram a comarca: Goioerê, Moreira Sales, Quarto Centenário e Rancho Alegre d’Oeste.