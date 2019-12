Polícia deflagra Operação Boi Gordo em Realeza/PR e Santa Izabel do Oeste/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã desta quarta-feira (11), em continuidade às ações policiais que resultaram na prisão em flagrante de dois suspeitos da prática de furto de gado e receptação de veículo furtado no município de Pérola D’Oeste/PR, no último dia 02/12/2019.

Uma Força Tarefa formada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Força Nacional, deu cumprimento a quatro mandados de Busca e Apreensão em imóveis suspeitos de serem utilizados para guardar ilícitos.

A intenção da busca era apreender documentos, dinheiro e armas de fogo que pudessem comprovar a participação das pessoas presas em crimes de roubo de gado ocorridos na região da fronteira com a Argentina.

Como resultado da operação policial, uma pessoa foi presa em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo, apreensão de cinco armas de fogo, 813 munições, R$22.854,00 em espécie, 47 cheques de valores diversos e 6 telefones celulares.

Todas as armas, os documentos e o dinheiro apreendido foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Capanema/PR para investigação.