Polícia deflagra Operação Amanhecer

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã desta quarta-feira (28) uma Força Tarefa formada pela Polícia Militar, Polícia Federal e Força Nacional deflagrou a Operação Amanhecer destinada a dar cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão expedidos pela Vara Criminal de Realeza/PR na cidade de Santa Izabel do Oeste, no oeste do Paraná.

Como resultado da Operação Amanhecer foi dado cumprimento aos 3 mandados de busca e apreensão e a 1 mandado de prisão expedido em desfavor de um homem de 23 anos, pelo crime de roubo.

Durante a diligência, também foi preso em flagrante um homem de 20 anos por tráfico de drogas, sendo flagrado em sua residência na posse de 45 pedras de crack e 280 gramas de maconha e uma mulher pela posse de 2 pés de maconha.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Realeza/PR.

A Operação Amanhecer é mais uma ação conjunta de combate ao crime realizada na fronteira Sudoeste envolvendo as Polícias Militar, Federal e Força Nacional.