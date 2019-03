Polícia dá detalhes de sequestro em entrevista coletiva na 15ª SDP em Cascavel

A Polícia civil emitiu uma nota no fim da manhã desta quarta-feira (13), a respeito do sequestro que mantinha três homens em cativeiro no município. Uma entrevista coletiva às 16h na sede da 15ª SDP (Subdivisão Policial) deve dar detalhes sobre a operação que envolveu 28 policiais civis.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) informou que resgatou três homens, com idades entre 46 e 63 anos, vítimas extorsão mediante sequestro nesta manhã. Na tarde de ontem, familiares das vítimas relataram o caso à PCPR, que imediatamente iniciou as investigações e localizou o cativeiro e conseguiu libertar as vítimas em menos de 24 horas. O efetivo policial atuou nas áreas de inteligência, investigação, equipe tática e operações aéreas.

As vítimas, raptadas em Cascavel, foram resgatadas em cativeiro localizado no bairro Lago Azul. Um suspeito foi preso e outros dois foram conduzidos à delegacia para averiguação. A operação continua a fim de localizar e prender todos os envolvidos.