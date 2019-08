Polícia cumpre mandados em cinco cidades no Paraná nesta manhã (21)

A Polícia Civil do Paraná está nas ruas, na manhã desta quarta-feira (21), para deflagrar a operação “Adsumus”, contra organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios. O grupo atua a partir de Quedas do Iguaçu, na região centro-sul do Estado, sendo chefiado por dois irmãos, homem e mulher.

Os irmãos líderes do bando estão presos, ele em Guarapuava e ela em Cascavel. Mesmo assim, continuam a comandar as ações de dentro do cárcere.

A quadrilha atuava também em outros estados. Em novembro de 2017, um membro do grupo foi preso no estado do Rio de Janeiro transportando um arsenal, com 62 pistolas e um fuzil.

54 mandados

Estão sendo cumpridos 54 mandados judiciais, sendo 28 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão. As ações, que contam com o apoio da Polícia Militar, acontecem simultaneamente em Quedas do Iguaçu e Guarapuava, na região centro-sul do Estado, em Três Barras do Paraná e Cascavel, na região oeste, e em Dois Vizinhos, na região sudoeste.

Helicóptero

Mais 90 policiais civis participam da operação, incluindo equipes táticas de elite da PCPR, que atuarão em solo e no ar a bordo de helicóptero da corporação. Cães farejadores serão empregados para auxiliar na busca de drogas, armas e munições.

Policiais e secretário

de obras assassinados

A organização criminosa atua fortemente no tráfico de drogas e armas, tendo como padrão assassinar pessoas que de alguma forma atrapalhassem seus objetivos. Isso inclui agentes públicos.

Um policial civil, morto em Cascavel no ano de 1999, e um policial militar, assassinado em Guarapuava no ano passado, estão entre as vítimas da quadrilha. O secretário de obras de Quedas do Iguaçu, assassinado em 2017 no município, também foi morto por integrantes do bando.

Adsumus

A operação foi denominada “Adsumus”, pois esta palavra em latim significa “estamos presentes”, demonstrando que a PCPR está atenta aos acontecimentos e atua cumprindo sua missão de combater a criminalidade em todas as regiões do Paraná.