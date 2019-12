Polícia concede entrevista sobre prisão de acusado de feminicídio em Cascavel

Uma entrevista coletiva foi concedida na Delegacia de Homicídios na manhã desta sexta-feira (13) para falar sobre a prisão de um homem acusado de feminicídio na cidade. A morte ocorreu na quinta-feira (5) da semana passada quando a vítima, Luciana Rodrigues saiu para trabalhar e não mais retornou para casa desde então.

As investigações inicialmente trataram de um desaparecimento porém, com imagens de segurança da câmera da Ponte da Amizade na divisa entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste no Paraguai foi verificado que o veículo havia sido levado ao país vizinho com apenas uma pessoa em seu interior, um condutor do sexo masculino.

A partir daí o caso começou a ser tratado como feminicídio ou um possível roubo seguido de morte. De posse dessas informações a polícia Chegou a um possível autor do crime.

O acusado passou a ser monitorado e na noite dessa quinta-feira (13), quando a polícia o abordou na Rodoviária de Foz do Iguaçu quando ele tentava embarcar para o Mato Grosso saindo depois de ter saído do Paraguai.

Ele foi preso por um mandado de prisão expedido pela polícia do Mato Grosso do Sul onde era foragido enquanto cumpria pena pelo tráfico de drogas. Sobre o crime ocorrido em Cascavel ele fez uso do direito de manifestar-se apenas em juízo.

Ele segue detido na cadeia de Cascavel enquanto a Delegacia de Homicídios da cidade aguarda um mandado de prisão emitido pela justiça. Caso contrário ele será transferido para o Mato Grosso para terminar o cumprimento de sua pena por tráfico de drogas.