Polícia Civil resgata mais cães na casa do treinador preso em rinha

Em continuidade às investigações de uma rinha internacional de cães, que funcionava em Mairiporã (SP), a Polícia Civil do Paraná resgatou mais cinco cães da raça pitbull em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta terça-feira (17). Os animais foram encontrados em situação de maus-tratos na casa do treinador preso na rinha, no sábado.

Os cães estavam amarrados, sem água nem comida na casa do suspeito, localizada no bairro Guatupê. Dois deles apresentavam marca de violência no focinho, indicando que poderiam já ter participado da rinha. Um médico veterinário acompanhou os policiais na ação e atestou a situação dos animais.

O proprietário da casa é treinador e responsável por transportar os animais do Paraná para São Paulo. Após ser preso, o suspeito foi libertado pela Justiça. Ele ainda não retornou ao endereço de moradia. Os cinco cães foram encaminhados ao Instituto Fica Comigo, de Curitiba.

RINHA – Quarenta pessoas foram detidas em operação na rinha internacional de cães em Mairiporã. Entre elas estão médicos, veterinários, um policial militar, cinco estrangeiros e adolescentes. No local foram resgatados 19 cães da raça pitbull.

Os animais estavam extremamente machucados, alguns já mortos. Inclusive, churrasco com carne de cachorro era servido aos participantes do evento criminoso. Um criador e treinador de pitbulls, de Curitiba e de São José dos Pinhais, respectivamente, foram presos.