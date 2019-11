Polícia Civil recupera veículo antes da vítima confeccionar boletim de ocorrência

No início da manhã desta segunda-feira (11), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil se deslocavam pelo bairro Jardim Central em Foz do Iguaçu quando desconfiaram da atitude suspeita do condutor de um veículo, sinalizando a abordagem do mesmo.

O suspeito não acatou a abordagem, vindo a empreender fuga realizando várias manobras perigosas em via pública, vindo a parar somente na região conhecida como Favela do Braz, onde ao descer do veículo com uma arma em punho tentou alvejar os policiais e na sequência empreendeu fuga no interior da favela.

Buscas foram realizadas por toda região, inclusive com apoio de Guardas Municipais, entretanto o homem não foi localizado. Fora realizado buscas referente a identificação do veículo, quando os policiais foram informados que a vítima estaria confeccionando boletim de ocorrência referente ao furto do veículo Fiat/Premio, cor bege, furtado no bairro Parque Presidente.

O veículo foi encaminhado ao pátio da Delegacia da Polícia Civil, onde verificou-se que este teria sido ligado através do uso de uma tesoura, chave falsa, conhecida popularmente como micha. O automóvel deve ser entregue ao verdadeiro proprietário após procedimentos necessários.