Polícia Civil recupera camionete furtada em menos de 24h

A Polícia Civil recuperou nesta quarta-feira (2), uma camionete S10 furtada na terça-feira em Cascavel. Após diligências investigativas, a equipe da 15ª SDP (Subdivisão Policial) prendeu W.F.S de 23 anos que estava com o veículo.

A camionete S10 foi furtada no dia 10 por volta das 15h, no bairro Interlagos.

Desde o registro do furto, os policiais civis passaram a investigar o caso e receberam informações que levaram à uma residência na Rua Presidente Zacarias, bairro Periolo, onde foi localizado o veiculo furtado, já portando placas paraguaias, estando na posse do investigado. O investigado alegou ter recebido a importância de R$ 1 mil, de um desconhecido, para levar a camionete até Foz do Iguaçu. No local ainda foram encontrados kits de placas de veículos caminhão Volvo, automóvel VW-Polo, camionete L200 Triton, e uma carretinha reboque.

Em razão dos fatos, o investigado foi preso e encaminhado para a 15ª SDP, sendo autuado por receptação, sendo arbitrada fiança de R$ 5mil, não paga pelo investigado, que foi e recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanece à disposição da Justiça.

A camionete foi apreendida e será restituída para vitima, depois dos procedimentos legais. Diligências seguem em curso para esclarecimento do caso.